10 نجوم خارج مباراة الاهلي والداخلية بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وذلك قبل مواجهة الداخلية المقرر لها في السابعة مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يغيب عن النادي الاهلي في مباراة اليوم كل من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق بسبب الإيقاف لحصول كل لاعب على ثلاثة إنذارات، كما يغيب حمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وأحمد نبيل كوكا، ومحمود كهربا، ومحمود متولي، وكريم الدبيس، وبيرسي تاو، وعلي معلول؛ بسبب الإصابات والرؤية الفنية.

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وكان الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش برباعية دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، حصدها الأحمر من 21 مباراة، فيما يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة.

وكانت قائمة الاهلي لمباراة الداخلية قد شهدت عودة عمر كمال عبد الواحد؛ وذلك بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.