شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات تنتظر أشرف صبحى بعد تجديد الثقة فيه وزيرا للشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

بعد تجديد ثقة القيادة السياسة فى الدكتور أشرف صبحى وزيرا للشباب والرياضة فى التشكيل الحكومى الجديد، هناك عدة ملفات وقضايا تنتظر الحسم من الوزير بعد توليه المهمة وأداء اليمين الدستورية.

ونستعرض فى التقرير التالى الملفات التى تنتظر صبحى عقب استمراره فى الوزارة.

إنجازات فى أوليمبياد باريس 2024

ستكون البطولة الأكبر والأهم هي أوليمبياد باريس 2024، ويلزم على الوزير أن يبذل قصارى جهده حتى تحقق المنتخبات المختلفة نتائج إيجابية تحسب له، خاصة أن النسخة السابقة من الأولمبياد والتى أقيمت فى طوكيو حققت خلالها البعثة المصرية 6 ميداليات متنوعة من بينها ذهبية وفضية بالإضافة على 4 برونزيات، وبالتالى سيكون على أشرف صبحى العمل على ضمان تحقيق عدد أكبر من ذلك وزيادة عدد الذهبيات، وذلك سيتم بعقد جلسات مع اللاعبين والاستماع إليهم، والوقوف على المشاكل التى تواجههم حتى يتمكن اللاعبون من تحقيق إنجازات فى الأوليمبياد.



منع وصول الرياضة لساحات القضاء

ملف تقدم الجهات الرياضية بشكاوى إلى المحاكم المختلفة، وهو ما سيقوم صبحى بالتصدى له خلال الفترة المقبلة، من تقدم لاعبين بشكاوى ضد أندية، وتقدم أندية بشكاوى ضد اتحادات، وتقدم أفراد بشكاوى ضد بعضهم في الوسط الرياضى، وهو الملف الذى يحتاج على إعادة نظر من صبحى حتى لا تتطور الأزمات الرياضية وتدخل فى نطاق الأزمات القضائية.

تجهيز الفراعنة للوصول الى كأس العالم

ملف آخر على مائدة أشرف صبحى الوزارية، وهو تجهيز المنتخب الوطنى لكرة القدم، للمشاركة في كأس العالم 2026، وذلك في ظل خوض المنتخب التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، حيث يحتاج منتخب مصر في مبارياته الست المقبلة الفوز في 5 مباريات وحصد 15 نقطة من 18، وذلك حال حصد بوركينا فاسو أو سيراليون الفوز في كل مبارياتهما السبع.

ويحتاج المنتخب الصعود الى كأس العالم مرة أخرى، بعد أن كانت النسخة الأخيرة له في البطولة عام 2028 بروسيا، والتي جاءت بعد أيام قليلة من تولى أشرف صبحى المسئولية الوزارية.