بالفيديو والصور- ملخص مباراة الأهلي والداخلية اليوم في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على الداخلية برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم المارد الأحمر بالهدف الأول عن طريق وسام أبو علي بعد عرضية قوية من حسين الشحات في الدقيقة 35، فيما جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء سددها المهاجم الفلسطيني في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أضاف إمام عاشور الهدف الثالث للأهلي من تسديدة قوية سكنت شباك رمضان مصطفي في الدقيقة 60، قبل نهاية المباراة ضعاف المارد الأحمر النتيجة بأقدام عاشور أيضاً في الدقيقة 91.

فيما جاء هدف الداخلية الوحيد عن طريق محمد العربي أوكا في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 54 في وصافة جدول ترتيب دوري نايل وبفارق 11 نقطة عن المتصدر نادي بيراميدز، فيما يأتي الداخلية في المركز الـ18 برصيد 19 نقطة.