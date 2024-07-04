شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور أفضل لاعب فى مباراة الأهلي والداخلية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

حصد إمام عاشور لاعب الأهلي جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية بعدما سجل هدفين من أربعة أهداف فاز بهم المارد الأحمر على الداخلية الليلة.



امام عاشور

وواصل فريق الأهلي رحلة تضييق الخناق على قمة الدوري مع بيراميدز بعدما حقق فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز .

سجل أهداف الأهلي ، وسام ابو علي "هدفين" وامام عاشور "هدفين" ، فيما سجل للداخلية محمود العربي أوكا.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة بعدما لعب 22مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 16هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.