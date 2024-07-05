ضياء السيد: أرفض خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - قال ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، بأن أداء الأهلي أمام الداخلية كان جيد جدًا، كما أن كولر أدار المباراة بالطريقة المناسبة لها.

وتابع ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الداخلية وكان رائعًا، وتحقيق الفوز برباعية ومستوى اللاعبين أبرز المكاسب".

وواصل: "وسام أبو علي يسير على خطى ثابتة وأضاع فرصة سهلة للغاية كانت كفيلة بخروجه من مباراة الداخلية بـ هاتريك.".

وفيما يتعلق بإنضمام محمد النني للمنتخب الأولمبي، علق: "محمد النني يستطيع أن يجهز للبطولة سريعًا، هو لاعب قائد، يستطيع قيادة اللاعبين في أولمبياد باريس، والأمر نفسه لأحمد مصطفى زيزو".

وأضاف: "أرفض الاستثناءات في معسكر المنتخب الأولمبي، ولو كنت مكان ميكالي لن أقبل بخروج إبراهيم عادل أو غيره من اللاعبين لخوض مباريات مع الأندية أثناء فترة المعسكر".