اليوم.. اختبارات المقاولون العرب الخارجية بالسويس

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة 5 يوليو اختبارات المقاولون العرب بمحافظة السويس لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى 2017.

مواعيد الاختبارات الخارجية بمحافظة السويس:



*محافظة السويس*

يوم الجمعة الموافق 5 - 7 - 2024

9:00 صباحا.

ملعب نادي النصر للبترول

المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب

فرع السويس

كابتن /طلعت بديني

في سياق آخر، تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب محمد طارق للانضمام لمعسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال افريقيا 2024 المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 ٠

وقد رحب يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب في الفترة من الجمعة 5 يوليو الي الأربعاء 10 يوليو 2024 .