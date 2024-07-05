لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا المتوقع أمام ألمانيا في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على تشكيل الماتادور الذي سيخوض به موقعة ألمانيا مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

إقرأ أيضاً..

ويلتقي المنتخب الإسباني بنظيره ألمانيا على ملعب إم إتش بي أرينا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة.

تشكيل إسبانيا المتوقع:

حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - إمريك لابورت - روبين لو نورماند - داني كارفخال.

خط الوسط: بيدري - رودري - فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين يامال.

والجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا تأهل إلى ربع نهائي يورو 2024 بعدما اكتساح منتخب جورجيا برباعية مقابل هدف في دور الـ16، فيما تأهل المنتخب الألماني لهذا الدور عقب تخطي عقبة الدنمارك بثنائية نظيفة.