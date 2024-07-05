التشكيل الرسمي لقمة ألمانيا أمام إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024

أعلن المدرب يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن تشكيل “المانشافت”، لمواجهة إسبانيا، في ربع نهائي كأس أمم أوروبا.

وستقام مواجهة ألمانيا أمام إسبانيا، على ملعب «إم إتش بي أرينا»، في الساعة السابعة مساءً، وذلك في قمة مباريات دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: ديفيد راوم – آنطوان روديجير – جوناثان تاه – جوشوا كيميش.

في خط الوسط: توني كروس – إيمري تشان -إلكاي جندوجان.

في خط الهجوم: جمال موسيالا – كاي هافيرتز – ليروي ساني.

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ومن جانبه أعلن المدرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تشكيل “لاروخا”، لمواجهة ألمانيا.

وجاء تشكيل إسبانيا على النحو التالي:

حارس المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفخال، لي نورماند، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا،

خط الوسط: رودريجو، فابيان رويز، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتا.