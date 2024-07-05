رابطة الأندية تثير الجدل بخصوص ثنائي الاهلي وبيراميدز بعد الانضمام لمنتخب مصر الأولمبي

أثار رئيس رابطة الأندية، أحمد دياب، الجدل بشأن خروج لاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا، ومهاجم بيراميدز إبراهيم عادل، من معسكر المنتخب الأولمبي للمشاركة في مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبلة.

وقال دياب، خلال تصريحات صحفية، إن الجميع اتفق على هدف واحد، وهو توفير الدعم والمساندة لمنتخب مصر الأولمبي دون الإضرار بالأندية ومنظومة الكرة المصرية.

وأضاف دياب، أن الرابطة تواصلت مع مسئولي بيراميدز والأهلي، وتم الاتفاق على ترك اللاعبين الذين اختارهم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ليتواجدوا في المعسكر بدايةً من اليوم الجمعة.

وأكد رئيس رابطة الأندية عدم وجود استثناءات لأي فرق، فيما يخص خروج لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي للمشاركة مع أنديتهم ثم العودة مجددا.

وأتم أحمد دياب تصريحاته قائلًا: “كل ما يُقال عن خروج كوكا وإبراهيم عادل، من معسكر منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة المقبلة غير صحيح.

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ويغادر المنتخب الأولمبي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 يوليو المقبل حيث تنطلق مسابقة كرة القدم في الأولمبياد يوم 24 يوليو ويقع منتخب مصر بجوار كل من إسبانيا وأوزباكستان والدومنيكيان.

قائمة منتخب مصر الأولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا

خط الدفاع: محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، محمد حمدي، عمر فايد، كريم الدبيس

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر، محمد شحاتة، زياد كمال، أحمد قطة، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، مصطفى سعد ميسي، بلال مظهر، أحمد سيد زيزو،