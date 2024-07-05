الدوري السعودي يهدد برشلونة بخصوص صفقة زميل رونالدو

تلقى نادي برشلونة تهديدًا قويًا بعد رغبته في حسم صفقة أحد لاعبي المنتخب البرتغالي المشارك في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية بألمانيا.

ويرغب نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا بشراء اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لـ مانشستر سيتي بشكل نهائي في الصيف الحالي عقب انتهاء إعارته.

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وبحسب ما أكدته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إنتر ميلان الإيطالي لديه اهتمام بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي ولكن ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التوقيع معه.

وأشار التقرير إلى أن ناديي الأهلي والاتفاق السعوديان لديهما رغبة أيضًا بالتعاقد مع النجم البرتغالي.

ويتوقع المان سيتي الحصول على قيمة مالية حوالي 25 إلى 30 مليون يورو مقابل انتقال كانسيلو، حيث أفادت الصحيفة أن الأندية السعودية تتمكن دفع هذه المبالغ عن البرسا.