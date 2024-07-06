يورو 2024.. فرنسا تخطف بطاقة نصف النهائي من البرتغال بركلات الترجيح

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب فرنسا في العبور إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 على حساب البرتغال بركلات المعاناة الترجيحية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقين إلى ركلات معاناة ترجيحية والتي حسمها منتخب فرنسا بنتيجة 5/3.

وكان جواو فيلكس قد أهدر ركلة ترجيحية وأضاع أحلام البرتغال في يورو 2024.

وضرب منتخب فرنسا موعدا مع نظيره الاسباني في نصف نهائي يورو 2024.

تشكيل البرتغال..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: كانسيلو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز.

وسط الملعب: فيتينها، بالينها، برونو فرنانديز.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

تشكيل فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جوليس كوندي.

وسط الملعب: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

الهجوم: كولو مواني، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي