موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة مهمة وقوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يضرب موعدًا مع نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من عمر مباريات مسابقة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم:

من المنتظر أن تنطلق المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري:

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية أون تايم بورتس 1.

معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم:

يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الكواليني.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري:

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فاز في 17 وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين.

على الجانب الآخر، يدخل فريق طلائع الجيش المباراة وهو بالمركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، جمعها من 28 مواجهة، إذ فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 9 مباريات.

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وأليو ديانج ومروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ورضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي.

يذكر، أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة من 22 مباراة.