تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة الأهلي و بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري المصري موسم 2023 – 2024.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم الجمعة المقبلة، في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كما تم طرح تذاكر مباراة طلائع الجيش والزمالك والمؤجلة من الجولة الـ16 للدوري ، وأيضا مباراة البنك الأهلي وسموحة المؤجلة من الأسبوع الـ29 للدوري.

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