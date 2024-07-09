شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة طلائع الجيش في ختام منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز التى أقيمت مساء أمس، الاثنين، على أن يبدأ التحضير لمباراته المهمة والمصيرية أمام بيراميدز الجمعة المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة، والتي ستلعب نتيجتها دورا فى تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.

تعد مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز، ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام بيراميدز فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.