ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك.. الأبيض يقترب من المربع الذهبي

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره نادي طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من الدوري المصري.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة 44 محتلًا المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري المصري حصدها من 25 مباراة، إذ حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 وخسر 7 مباريات.

بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة.



بينما تمكن مودرن سبورت من الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، سجلهما عبد الكبير الوادي وأرنولد إيبا، وأحمد عبد العزيز مودي.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز – 68 نقطة

2- الأهلي – 57

3- المصري – 51

4- مودرن سبورت – 47

5- الزمالك- 44

6- سموحة- 42

7- إنبي- 42

8- زد – 41

9- سيراميكا كليوباترا – 41

10- الاتحاد السكندري – 38

11- طلائع الجيش – 35

12- البنك الأهلي – 33

13- الجونة – 32

14- الإسماعيلي – 31

15- فاركو – 29

16- بلدية المحلة – 23

17- المقاولون العرب – 20

18- الداخلية – 19



ترتيب هدافي الدوري المصري

1- فيتسون مالى (بيراميدز) 13 هدفا.

2-حسام أشرف (بلدية المحلة) 12

3-جوب مابولولو ( الاتحاد السكندري) 11

4- حسام حسن (سموحة) 10

5- ياو أنو ( البنك الأهلي) 10

6- مصطفى عبد الرؤف زيكو (زد) 9

7- محمد سالم ( المقاولون العرب) 9

8- صديق اويجولا (سيراميكا كليوباترا) 9

9- أحمد السيد زيزو (الزمالك) 9

10- أحمد بلحاج ( سيراميكا كليوباترا) 8