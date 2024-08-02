إمام عاشور يتحدث عن معاناة الاهلي نحو تحقيق لقب الدوري المصري

تحدث إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن معاناة الأحمر نحو الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز.

واقترب النادي الاهلي كثيرًا من تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، حيث يحتاج إلى 4 نقاط فقط من أجل حسمه رسميًا.

ويحتل الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة بعدما فاز على البنك الاهلي أمس الخميس.

وفاز الاهلي بهدف دون مقابل أمام نظيره البنك الاهلي في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الخميس.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “بعد ما خدنا افريقيا وفي الوقت اللي المفروض نكون بنريح وبنفصل بعد موسم طويل وصعب لقينا نفسنا بنلعب ماتش كل ٣ ايام في ضغط وتعب محدش يستحمله ورغم كده اللعيبة كلها رجالة وبتحقق رقم تاريخي بـ ۱۸ فوز متتالي”.

وتابع: “وهانت خلاص باذن الله ربنا يكلل تعبنا ومجهودنا ده بالبطولة ونحتفل بيها مع الجمهور اللي واقف في ضهرنا والسبب الرئيسي في اننا ندوس على نفسنا ونطلع كل حاجة عشان خاطرهم وعشان النادي”.