نوتنجهام فورست يقدم عرضاً للصربي ميلينكوفيتش

ياسر رشاد - القاهرة - جَرَت محادثات مع الفريق الإيطالي، حيث يتطلع فورست لضم اللاعب الصربي الدولي، قبل بداية الموسم الجديد، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقول شبكة «The Athletic» إنه يُعتقد أن ميلينكوفيتش (26 عاماً) حريص على الانتقال. لعب ميلينكوفيتش كل دقائق مباريات صربيا الثلاث، في دور المجموعات، في بطولة أوروبا، هذا الصيف، بما في ذلك الهزيمة في اليوم الافتتاحي أمام إنجلترا، لكن منتخب بلاده لم يتمكن من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

كان ميلينكوفيتش، المدافع الأيمن، جزءاً أساسياً من فريق فيورنتينا الذي وصل إلى نهائي بطولة دوري المؤتمرات، لموسمين متتاليين، قبل الهزيمة أمام وست هام يونايتد، وأولمبياكوس في 2023 و2024 على التوالي.

انضم اللاعب إلى فيورنتينا، في صيف 2017، قادماً من نادي بارتيزان بلغراد مسقط رأسه، وشارك في 263 مباراة مع الفريق الأول، وسجل 17 هدفاً.

كان فورست، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حريصاً على تعزيز خياراته الدفاعية في وسط الملعب بسبب بيع موسى نياخاتي إلى ليون.

سيلعب ميلينكوفيتش، نظرياً، إلى جانب موريللو، أفضل لاعب في فورست، هذا الموسم، في قلب الدفاع - إذا بقي البرازيلي في ملعب السيتي غراوند، كما يبدو مرجحاً بشكل متزايد.

وكان فورست قد تعاقد مع الحارس البرازيلي كارلوس ميجيل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية.

كما انضم لاعب الوسط، إيليوت أندرسون، من نيوكاسل يونايتد، في وقت سابق من الشهر، بينما انتقل الظهير الأيمن إيريك دا سيلفا موريرا، البالغ من العمر 18 عاماً، إلى ملعب السيتي غراوند، من نادي سانت باولي الألماني.