من هو الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب فريق سيدات الأهلي لكرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي، تعيين المدير الفني الفرنسي ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاث سنوات.

وقال الفرنسي ديميتري لوبوف، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي على لسانه اليوم الإثنين، إنه سيحضر إلى القاهرة خلال أيام لاستلام المهمة والتنسيق مع شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية؛ استعدادًا للموسم الجديد.

صاحب الـ 40 عاماً عمل كمدرب مساعد بالجهاز الفني لفريق dalian yingbo f.c الصيني للسيدات؛ حيث توّج معهم بـ 4 بطولات بجانب ميداليتين برونزيتين في الكأس خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى نوفمبر 2018.

ورحل بعد ذلك ليواصل العمل كمدرب مساعد في فريق جيانجسو سونينج الصيني لكرة القدم للسيدات خلال الفترة من فبراير 2019 حتى فبراير 2020؛ حيث حصد معهم على 4 بطولات.

وواصل العمل في الصين بأكاديمية WFC WUHAN CHEDU JIANGDA الصينية كمدرب مساعد ومدير لها خلال الفترة من فبراير 2020 حتى يناير 2022 وحصد مع فريق السيدات بها بطولتين.

حتى جاءت مرحلة الرجل الأول حين درب فريق سيدات نابولي الإيطالي خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يوليو 2023؛ حيث توّج معهم بالدوري.

ورحل بعد ذلك لقيادة المنتخب الأولمبي للسيدات المغربي خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يوليو 2024؛ حيث دربّ خلال آخر ستة أشهر منتخب سيدات المغرب تحت 20 عامًا.

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