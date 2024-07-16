ياسين حافظ: لا أقابل إمام عاشور .. وسأتقدم بطلب رسمي للرحيل عن الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ياسين حافظ، لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، عن رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد المعاملة التي وجدها من جانب مجلس إدارة الأبيض.

وقال ياسين حافظ خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »،:" لن أتحمل تكرار ما حدث معي في الموسم الماضي مع الزمالك، راتبي في الزمالك 600 جنيه شهريا رغم أن زملائي في الفريق يحصلون على 40 ألف جنيه شهريا ".

وشدد :" حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤول عن قطاع الناشئين يتحدث عني بأني لاعب عادي ، وقد فوجئت بتغيير مركزي ويتم وضعي مع اللاعبين القادمين للفريق من أجل الاختبارات وليس مع الفريق الأساسي.".

وواصل :" راتبي في الزمالك 600 جنيه شهريا رغم أن زملائي في الفريق يحصلون على 40 ألف جنيه شهري، وعبدالواحد السيد، أبلغني بأن النادي يرغب في إبرام عقد لي لكن عندما حاولت التواصل معه لم يرد، ولذلك قررت تقديم طلب رسمي بالرحيل عن الزمالك".

وأكمل:" دائما ما أؤكد لمسئولي الزمالك أني بعيد عن إمام عاشور، ورأينا من قبل أشقاء يلعبون للقطبين مثل صالح جمعة وعبد الله جمعة".

وأكد قائلا :" لا أقابل إمام عاشور حاليا على الإطلاق ولم يوعدني باللعب للأهلي".