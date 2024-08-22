شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 شخصًا في حادث غرق مركب بالكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 20 شخصاً مصرعهم في غرق قارب نهري كان ينقل ركاباً وبضائع في جنوب غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت السلطات التنسيقية للمجتمع المدني بإقليم "كوتو" أن أكثر من 200 مسافر كانوا على متن قارب الصيد الذي تحطم بنهر لوكيني في الإقليم أصبحوا في عداد المفقودين.

وبينت السلطات أن فرق الإنقاذ استطاعت إنقاذ 40 مسافراً على قيد الحياة.