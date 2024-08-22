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مصرع 20 شخصًا في حادث غرق مركب بالكونغو الديمقراطية

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واس- كينشاسا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي 20 شخصاً مصرعهم في غرق قارب نهري كان ينقل ركاباً وبضائع في جنوب غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت السلطات التنسيقية للمجتمع المدني بإقليم "كوتو" أن أكثر من 200 مسافر كانوا على متن قارب الصيد الذي تحطم بنهر لوكيني في الإقليم أصبحوا في عداد المفقودين.
وبينت السلطات أن فرق الإنقاذ استطاعت إنقاذ 40 مسافراً على قيد الحياة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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