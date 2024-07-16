مستشار الحكام السابق: الحنفي لم يعد حكما دوليا.. ومن حق المقاولون العرب إعاده مباراته

ياسر رشاد - القاهرة - قال المستشار وائل الصباغ المستشار القانوني السابق لاتحاد الكره، انه تم إبلاغه اليوم برحيله عن اللجنه القانونيه لاتحاد الكره.

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واضاف الصباغ في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناه الشمس: لحد هذه اللحظه لم يتم إخطاره بالرحيل، وان الرحيل كان بسبب التصريحات الاعلاميه التي ادليت بها.

وتابع: محمد الحنفي نزل بيان ضدي على الرغم من وقوفي بجواره في عديد المرات، وأنا كنت موجود في اجتماع لجنه الحكام في ١/٧ الماضي، ومحمد الحنفي إذا ادلى بتصريحات سيعترف بعدم قانونية ادارته للمباريات.

وواصل: محمد الحنفي لم يعد حكما دوليا، وعليه ان يعمل اختبار الWarner من اجل التحكيم في المباريات المحليه، وكان هناك معسكر لحكام الدوري مع حكام الفيديو، وأثناء التدريب العملي بيريرا طلب من الحنفي ان ينزل التمرين وعقب انتهاء التمرين بيريرا قاله أنت من بكرا هتحكم في الممتاز رغم انه لم يستطلع رأي اللجنه على الرغم انه لم يجتاز الاختبار في المره الأولي.

وأكمل: بيريرا اعترف ان الحنفي لم يجري اختبار Warner، ومشاركه الحنفي كان قرار بيريرا دون رأي اللجنه وبيريرا لا يعي اختبارات الفيفا، واداره الحنفي لمباريات الدوري غير قانونيه.

واختتمً: من حق المقاولون العرب اللجوء لفيفا بشأن اعده المباراه التي أدارها محمد الحنفي