الإعلان عن عقوبة ميندي بعد طرده في مباراة ريال مدريد ضد مايوركا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عقوبة لاعب ريال مدريد فيرلاند ميندي وذلك بعد طرده في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وحصل ميندي على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وطُرد ميندي في الدقيقة 90 بسبب التحامه مع موريكي لاعب مايوركا ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء للاعب ريال مدريد.

وكان قد أفاد حكم اللقاء في تقريره الذي قدمه بعد المباراة أن ميندي استخدم القوة المفرطة في الاستحواذ على الكرة.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف ميندي لمباراة واحدة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 350 يورو للنادي و600 يورو للاعب.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة أمام بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل.