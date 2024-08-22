ترامب: مخازن الذخيرة لدى الولايات المتحدة باتت خاوية بسبب أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إن مخازن الذخيرة لدى الولايات المتحدة باتت "خاوية" بسبب المساعدات السخية المقدمة لأوكرانيا.

وقال ترامب أمام تجمع لمؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية، يوم الأربعاء: "لم تعدا توجد لدينا ذخائر في الوقت الحالي. تعرفون أننا أعطيناها كلها لأوكرانيا ودول أخرى. أعطينا كل مخزوناتنا لهم وباتت مخازننا خاوية".

وكان العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايك والتز المشارك في حملة ترامب الانتخابية قد صرح في وقت سابق بأن ترامب في حال فوزه في الانتخابات سيطالب الحلفاء الأوروبيين بأن يتحملوا الجزء الأكبر من الأعباء في ما يخص دعم أوكرانيا.

الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، حيث خصصت واشنطن أكثر من 174 مليار دولار لدعم كييف عسكريا واقتصاديا.