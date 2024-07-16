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طارق السعيد: أرفض استمرار جوميز مع الزمالك في الموسم المقبل

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ياسر رشاد - القاهرة - طالب طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق برحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

 

وقال طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لم يقدم أوراق اعتماده حتى الأن مع القلعة البيضاء ويجب أن يرحل بنهاية الموسم الجاري".


وتابع:"على الرغم من فوز جوميز المدير الفني لفريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية إلا أني أرفض بقاءه مع الزمالك ".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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