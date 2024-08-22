إسرائيل تُواصل جريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ 321 على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم الـ 321 على التوالي، تواصل الحرب التدميرية والعدوانية، وجريمة الإبادة الجماعية، التي تُنفذها "إسرائيل" في قطاع غزة، اليوم الخميس، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وتُواصل قوات الاحتلال، للأسبوع الـ 46 تواليًا، حصارها المُطبق على قطاع غزة المنكوب، واستخدام سياسة التجويع والتعطيش ومنع العلاج، وقصف المدنيين وتجمعات المواطنين، والمنازل المأهولة في مختلف مناطق القطاع، وخاصة في مناطق الوسط والجنوب ومدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي والحرب الشعواء على قطاع غزة، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرتها وزارة الصحة، إلى 40 ألفًا و223 شهيدًا، بالإضافة لـ 92 ألفًا و981 مصابًا بجروح متفاوتة.

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وحسب وكالة سند للأنباء، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا "الجديلي" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ أسفر عن عدد من الإصابات.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة القرارة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة؛ أسفر عن 4 شهداء.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وانتشلت 4 شهداء ارتقوا قبل أيام من محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونسف الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، مبان في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منطقة أبو عريف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.‏

وأصيب عدد من المواطنين بإطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار واستهدف بقصف مدفعي المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.