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صفارات الإنذار تدوي في مراكز اليونيفيل

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ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر لبنانية، بأن صفارات الإنذار دوت في مراكز اليونيفيل في تبنين .

وقالت وسائل لبنانية، إن صفارات الإنذار تدوي مراكز اليونيفيل في ابل السقي والناقورة وشمع والمنصوري.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل.. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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