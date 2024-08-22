صفارات الإنذار تدوي في مراكز اليونيفيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر لبنانية، بأن صفارات الإنذار دوت في مراكز اليونيفيل في تبنين .
وقالت وسائل لبنانية، إن صفارات الإنذار تدوي مراكز اليونيفيل في ابل السقي والناقورة وشمع والمنصوري.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر لبنانية، بأن صفارات الإنذار دوت في مراكز اليونيفيل في تبنين .
وقالت وسائل لبنانية، إن صفارات الإنذار تدوي مراكز اليونيفيل في ابل السقي والناقورة وشمع والمنصوري.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
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