صفارات الإنذار تدوي في مراكز اليونيفيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر لبنانية، بأن صفارات الإنذار دوت في مراكز اليونيفيل في تبنين .

وقالت وسائل لبنانية، إن صفارات الإنذار تدوي مراكز اليونيفيل في ابل السقي والناقورة وشمع والمنصوري.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..