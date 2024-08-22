حزب الله ينفذ 13 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت المقاومة الإسلامية “حزب الله” عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 21-08-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وفقًا للآتي:
عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال:
1- بعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط ثكنة زرعيت استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.
2- استهداف قاعدة تسنوبار اللّوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صواريخ كاتيوشا، كردٍّ على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.
3- الساعة 08:15 استهداف هدف في موقع حدب يارون بمحلقة انقضاضية وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة بيت ليف.
4- الساعة 09:30 استهداف موقع حدب يارون بقذائف المدفعية.
5- شنّ هجوم جوي بأسراب من المسيرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد، استهدفت مراكز القيادة وأماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.
6- بعد متابعة ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة.
7- الساعة 14:20 استهداف ثكنة راميم (مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف.
8- الساعة 14:45 استهداف تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في موقع مسكافعام بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
9- الساعة 14:45 استهداف موقع المالكية بالقذائف المدفعية.
10- الساعة 17:50 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
11- الساعة 18:35 استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.
12- الساعة 19:10 استهداف ثكنة راموت نفتالي بِصلية من صواريخ الكاتيوشا وإصابتها إصابة مباشرة.
13- الساعة 21:40 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.