شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة إلغاء هدفى الزمالك.. وهل كان يستحق ركلة جزاء أمام البلدية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن محمود وفا لم يجد صعوبة في إدارة لقاء الزمالك والبلدية الذى أقيم مساء الإثنين ضمن مؤجلات الجولة الـ17 بالدوري، وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وقال عقل، إن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، وسمح باستمرار اللعب عندما طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء، وكان القرار صحيحا طبقا للقانون.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائي الزمالك ناصر ماهر وروقا مقابل إنذارين للبلدية ايتوكى ومحمد أشرف، وكان حاسما في الاعتراض الصارخ لمدرب البلدية كشرى، وأشهر له البطاقة الصفراء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وأشارا إلى 5 حالات تسلل أبرزها إلغاء هدفين للزمالك للتسلل طبقا للبروتوكول.

وبذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

ولم يكن هناك ما يستدعى تدخل الـVAR إلا في مراجعة هدفين، أحرزهما الزمالك من تسلل، كما أكد صحة القرار بعدم ركلة جزاء لصالح ناصر ماهر.