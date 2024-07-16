وزير الرياضة : قضية أحمد رفعت قيد التحقيق ولا أريد الحديث عنها حاليًا

ياسر رشاد - القاهرة - علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مستجدات القضايا التي ُأثيرت اخيرًا داخل الساحة الرياضية وعلى رأسها ملف الراحل أحمد رفعت واستبعاد لاعبة الدراجات شهد سعيد من المشاركة بالاولمبياد لأسباب أخلاقية.

وقال وزير الرياضة خلال تصريحات اعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "قضية أحمد رفعت قيد التحقيق ولن أتحدث فيها حاليا ، ولا يجب أن نظل نقلل من أنفسنا، اليوم حصلنا على دفعة معنوية كبيرة، بدعم الرئيس السيسي، ودائمًا يطالبنا بالمحافظة على أولادنا، وقمنا بتغيير شكل التحفيز للرياضيين، وهذا نوع آخر من أنواع الدعم".

وأكد الوزير: "نحن نعمل على تطوير منظومة الرياضة وكرم القدم، وانتخابات اتحاد الكرة قادمة، بعد الدورة الأولمبية، وأقول للجمعية العمومية عليكم اختيار الافضل، ووضع اللوائح".

وزاد: "كل الشكر والتقدير للاتحاد الحالي وكل من يعمل في المنظومة، وننتظر بعض التعديلات في قانون الرياضة، والتي سوف تساعدنا كثيرا في العملية الانتخابية وإدارة الإندية".

وحول مشكلة شهد سعيد وجنة عليوة، قال: "الموضوع انتهى تمامًا وجنة قالت أنها سوف تتنازل عن القضية، وشهد اخطأت واعتذرت، وعليها تجهيز نفسها للدورة الأولمبية المقبلة، ولن ندخل في أي جدال حاليا مع اتحاد الدراجات لأننا مقبلين على دورة اولمبية ولا نريد التشتيت".

وأردف: "دائمًا نبحث عن حل أي مشكلة، واستاد القاهرة سوف يستقبل المباريات حتى يوم 18 أغسطس، ومن ثم سيتم اغلاقه للصيانة، وتجهيزه للموسم الجديد، في ظل صعوبة اغلاقه حاليا بسبب استمرار البطولات المحلية".

وختم: "حق الاتحاد الإفريقي اختيار مكان تنظيم بطولة كأس السوبر الإفريقي، ونشكر الكاف واتمنى ان نشرف الكرة المصرية".