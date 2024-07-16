موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على مودرن سبورت في الدوري

حقق النادي الاهلي الفوز على نظيره مودرن سبورت، اليوم الثلاثاء، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز نايل 2023-2024.

وأقيمت مباراة الاهلي ضد مودرن سبورت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ17 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح التسجيل لـ مودرن سبورت أرنولد إيبا في الدقيقة 26 بينما أدرك التعادل للنادي الاهلي إمام عاشور في الدقيقة 45، ثم تقدم الاهلي بالهدف الثاني عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز يتواجد النادي الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد فريق مودرن سبورت في المركز الـ 4 برصيد 47 نقطة.

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موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على مودرن سبورت

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الألومنيوم يوم الجمعة المقبل 19 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية.