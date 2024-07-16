ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد فوز الاهلي على مودرن فيوتشر

يقدم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين، بعد فوز الاهلي على نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري.

وأقيمت مباراة الاهلي ضد مودرن سبورت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ17 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أرنولد إيبا الهداف الأول لـ مودرن سبورت في الدقيقة 26 بينما أدرك التعادل للنادي الاهلي إمام عاشور في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 61، تقدم الاهلي بالهدف الثاني عن طريق بيرسي تاو.

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ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز – 68 نقطة

2- الأهلي – 63.

3- المصري البورسعيدي – 51 نقطة.

4- مودرن سبورت – 47.

5- الزمالك – 45.

6- سموحة – 45.

7- إنبي – 42.

8- زد – 41.

9- سيراميكا كليوباترا – 41.

10- الاتحاد السكندري – 38.

11- طلائع الجيش – 35.

12- البنك الأهلي – 33.

13- الجونة – 32.

14- الإسماعيلي – 31.

15- فاركو – 29.

16- بلدية المحلة – 24.

17- المقاولون العرب – 20.

18- الداخلية – 19.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز ، 13 هدفا

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف

6_ وسام أبو على، الاهلى، 10 أهداف.

7- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 9.