طرد لاعب مودرن سبورت أمام الاهلي بعد التدخل مع بيرسي تاو

حصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت على الكارت الأحمر خلال مواجهة الاهلي في الدوري المصري الممتاز.

وقام محمد عادل حكم المباراة بطرد أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت بعد تدخله مع بيرسي تاو نجم الاهلي بشكل قوي، بحصوله على الكارت الأصفر الثاني ثم الطرد، في الدقيقة83.

وكان أرنولد إيبا قد حصل على الكارت الأصفر الأول في الدقيقة 45+1 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف.

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وافتتح التهديف أرنولد إيبا في الدقيقة 26 من صناعة عبد الكبير الوادي لصالح مودرن سبورت، فيما أدرك إمام عاشور هدف التعادل لصالح الاهلي في الدقيقة 45 من صناعة محمد مجدي أفشة.

وفي الشوط الثاني، أحرز بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 62 من صناعة رضا سليم.

وحقق الاهلي الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره مودرن سبورت في إطار منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء.