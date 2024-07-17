شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يشهر بطاقة حمراء لـ أيبا لاعب مودرن سبورت فى مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أشهر محمد عادل، حكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت، المقامة حاليا باستاد القاهرة بطاقة حمراء لـ أرنولد أيبا لاعب مودرن سبورت بعدما نال بطاقتين صفراويتين خلال المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز .

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق ألفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدفا وتلقت شباكه 21.

وفاز الأهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز مودرن سبورت على المقأولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

جاءت المباراة حماسية من جانب الفريقين مع انطلاقها وألغى الحكم هدف سجله أفشة في الدقيقة الثامنة بعدما احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على وسام أبو علي مهاجم الأهلي قبل تسديد أفشة الكرة التي جاء منها الهدف الملغي.

بعد الهدف الملغي واصل الأهلي الضغط وسط تراجع من مودرن سبورت الذي اعتمد على الهجمة المرتدة، ونجح الأخير في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 من تسديدة قوية فشل محمد الشناوي في التصدي لها، وحاول الأهلي شن هجمات مُتتالية على مرمى مودرن لكن "اللسمة الأخيرة" حالت دون ترجمة السيطرة لأهداف، وسدد امام عاشور وأفشة أكثر من كرة وألغى الحكم هدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 42 للتسلل.

وازدادت المباراة إثارة في الدقائق الأخيرة من جانب الفريقين، ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 45 الذى أحسن التعامل مع كرة أفشة وسددها برأسه في الشباك، وحاول الفريقان التسجيل مرة ثانية لكن الشوط الأول ينتهي بالتعادل بهدف لمثله.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من الأهلي، وتعرض حارس موردن لإصابة تلقى على إثرها العلاج وواصل المشاركة في المباراة، وحاول الفريقان التسجيل لكن القوة الهجومية اختفت في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني.

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تغييرين دُفعة واحدة بنزول رضا سليم وبيرسي تاو بدلاً من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر على التوالي.

من أول لمسة للثنائي رضا سليم وبيرسي تاو ينجح الأهلي في تسجيل هدف ثان، فقد لعب رضا سليم ضربة ركنية سجل منها تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62. وزادت الندية في الملعب وشارك ديانج بدلاً من أفشة في الدقيقة 73.

ويضم تشكيل الأهلى الذى أعلنه مارسيل كولر مدرب الفريق، كلاً من: محمد الشناوى وخالد عبد الفتاح ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلى كل من: مصطفى شوبير ومحمد هانى وكريم نيدفيد وأليو ديانج ومروان عطية ورضا سليم وبيرسى تأو ومحمود كهربا وياسر إبراهيم.

فيما يضم تشكيل مودرن سبورت الذى أعلنه طلعت يوسف مدرب الفريق كلاً من: محمود حمدى ومحمود شعبان، محمود رزق، على ألفيل ، طارق طه وغنام محمد ، عمرو السيسي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادى وأرنولد ايبا ، أحمد عاطف.