شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الاستعداد لمواجهة زد فى الكأس بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، الاستعداد اليوم لمواجهة فريق زد الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، بدون راحة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة طلائع الجيش، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، كما أدى الناشئون والذين لم يشاركوا تدريبات كاملة لتجهيزهم لنصف النهائى.

كما شارك هشام محمد لاعب وسط فريق الإسماعيلى، فى مران الدراويش اليوم، بعدما غاب عن الإسماعيلى أمام طلائع الجيش فى ربع نهائى كأس مصر، لعدم اكتمال جاهزيته بعد الإصابة التى تعرض لها أمام سموحة، وشارك اليوم بشكل كامل ليعلن جاهزيته لمواجهة زد.

ويطمح نادى الإسماعيلى فى الاقتراب من اللقب الثالث تاريخيا له فى الكأس بعد التتويج باللقب من قبل فى مرتين.

واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.