شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى غدا للاتحاد الدولى للسباحة للإعلان عن تدشين أول مركز تميز فى الشرق الأوسط بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمر صحفي غدا، للإعلان عن تدشين أول مركز تميز فى الشرق الأوسط فى مصر، بحضور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ويقام المؤتمر الصحفي في مركز التعليم المدني، في تمام الساعة 12:30 ظهر غد الإثنين.

وكان وزير الرياضة قد عقد جلسة مع رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لبحث دعم الاتحاد الدولي لألعاب الماء لمصر في إنشاء أول مركز تدريب للسباحة والذي سيتم فيه تأهيل المدربين ليكونوا مدربين على مستوى احترافي ومؤهلين، كذلك سيتم من خلال هذا المركز تأهيل اللاعبين وانتقاء افضل العناصر المحترفة وتأهيلها بالإضافة إلى أن المركز العالمي المتوقع تنفيذه بدعم من الاتحاد الدولي للسباحة سوف يقوم بتقديم العديد من المنح التعليمية والتدريبية داخل وخارج مصر.

ورحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي وبوجوده بمصر، موضحاً أن اتحاد السباحة المصرية يعد من أكثر الاتحادات المصرية المسجل بها لاعبون ولاعبات لممارسة لعبة السباحة بمصر.

وأشار صبحي إلى أن مصر أصبحت الآن تمتلك حمامات السباحة في المدارس والتي تساعد على مزيد من انتشار اللعبة وممارستها بين جميع ومختلف الأعمار السنية.