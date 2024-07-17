الامارات | فيفا يحقق في عنصرية لاعبي الأرجنتين تجاه الفرنسيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيق بحق لاعبي الأرجنتين بسبب عنصريتهم تجاه لاعبي فرنسا خلال احتفالهم بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم على حساب كولومبيا وفق ما أفاد، وذلك بعد وقت قصير من إعلان نادي تشلسي الإنجليزي عن "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه إنسو فرنانديس.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "فيفا على علم بمقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويجري التحقيق في الحادث. يدين فيفا بشدة أي شكل من أشكال التمييز من قبل أي شخص إن كانوا لاعبين، مشجعين أو مسؤولين".

كما قرر تشلسي فتح "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه الأرجنتيني فرنانديس بسبب مشاركته في الهتافات العنصرية بحق لاعبي منتخب فرنسا خلال الاحتفال بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا.

وقال تشلسي في بيان "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا وسنستخدمه لرفع مستوى الوعي، اتخذ النادي إجراءً تأديبياً داخلياً".

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الثلاثاء أنه يعتزم تقديم شكوى إلى نظيره الدولي (فيفا) بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال احتفالاتهم بلقب كوبا أميركا 2024.

وسُمعت الهتافات خلال فيديو مباشر نشره لاعب وسط تشلسي الإنجليزي إنسو فرنانديس على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل حافلة منتخب بلاده بعد الظفر بلقب كوبا أميركا على حساب كولومبيا 1-0 بعد التمديد الأحد في ميامي.

وردّد بعض اللاعبين، بينهم فرنانديس، أغنية يعود تاريخها إلى كأس العالم 2022، غناها مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح 4-2 (تعادلا 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي)، وتضمنت استهداف قائد "الديوك" كيليان مبابي.

وقال مصدر مقرّب من الاتحاد الفرنسي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن الاتحاد يعتزم مراسلة نظيره الأرجنتيني وإحالة الأمر إلى فيفا.

ودعت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا الاتحاد الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وكتبت على منصة "اكس": "مثير للشفقة. هذا السلوك غير مقبول لأنه يتكرر".