الاتحاد السعودي يفاوض مدافع مانشستر سيتي لتعويض حجازي

دخل نادي الاتحاد السعودي، في مفاوضات مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم أحد لاعبي الأخير في الميركاتو الصيفي.

كشفت قنوات الكأس الرياضية القطرية النقاب عن طلبات إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل بيع المدافع جون ستونز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث حددت مبلغ 29 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته.

ووفقًا للقناة، دخل الاتحاد السعودي في مفاوضات مع مانشستر سيتي لضم ستونز خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لتعزيز خط دفاع الفريق بعد رحيل الدولي المصري أحمد حجازي.

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ورحل حجازي، عن صفوف الاتحاد، بنهاية الموسم الماضي، حيث يقترب في الوقت الحالي من الانضمام إلى نادي نيوم بداية من الموسم المقبل.

وانضم ستونز إلى مانشستر سيتي عام 2016 قادمًا من إيفرتون، وخاض مع الفريق 257 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 7 آخرين. وحقق مع السيتي العديد من الإنجازات، أبرزها:

الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)

كأس الاتحاد الإنجليزي (4 مرات)

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (4 مرات)

درع الاتحاد الإنجليزي (2 مرة)

دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)

كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)

كأس العالم للأندية (مرة واحدة)