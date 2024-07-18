الإتحاد الأوروبي يسجل "يورو 2024" بطولة تاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تسجيله فاعليات يورو ٢٠٢٤، عقب نهايتها مطلع الأسبوع الجاري، بأنها بطولة تاريخيه، لما حملته من أرقام قياسية.

وانتهت نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم، التي استضافتها ملاعب ألمانيا، يوم الأحد الماضي، عقب المباراة النهائية التي فازت بها إسبانيا على إنجلترا 2-1 في الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

منتخب "لا روخا" انفرد بأكبر عدد من ألقاب البطولة بعد أن فض شراكته مع الماكينات 3 مرات في (3 في 1972، 1980 و1996)، وأضاف الى ألقابه السابقة (1964، 2008 و2012).

رقم تاريخي لـ لامين يامال في يورو 2024

فيما كتب الصاعد الواعد الإسباني لامين يامال، التاريخ، في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده ضد كرواتيا، عندما أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في مباراة بكأس أوروبا بعمر 16 عامًا و338 يومًا، وبذلك حطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة البولندي كاسبر كوزلوفسكي بعمر 17 عامًا و246 يومًا عندما ظهر في نسخة 2020.

كما حقق النجم الموهوب لبرشلونة بصمة تاريخية أخرى عندما أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا في العرس القاري عندما تغلبت إسبانيا على فرنسا 2-1 في نصف النهائي، بعمر 16 عامًا و362 يومًا.

ومن الأصغر إلى الأكبر، حيث حقق المدافع البرتغالي بيبي الرقم القياسي لأكبر لاعب على الإطلاق في الكأس، عندما خاض المباراة الافتتاحية لمنتخب البحارة ضد التشيك عن عمر يناهز 41 عامًا، متجاوزا الرقم السابق الذي كان بحوزة حارس المرمى المجري جابور كيرالي، الذي كان يبلغ من العمر 40 عامًا و86 يومًا.

وذكر يويفا، ان قلب دفاع بورتو، خاض مباراة ربع النهائي ضد فرنسا، وهو بعمر يكون فيه أغلب لاعبي كرة القدم قد اعتزلوا اللعب منذ فترة طويلة.

ومن الأكبر عمرا، إلى أكبر هداف أوروبي، وكان من نصيب لوكا مودريتش، أكبر هداف في البطولة، عندما سجل هدفًا في المباراة الأخيرة لمنتخب كرواتيا ضد إيطاليا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

كان عمر نجم ريال مدريد الإسباني وقتها، 38 عامًا و289 يومًا، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله النمساوي إيفيتشا فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاما و257 يوما.

وننتقل إلى كريستيانو رونالدو، البالغ 39 عامًا، الذي فشل في تعزيز سجله التهديفي القياسي الشخصي في البطولة القارية، والذي يبلغ 14 هدفًا، لكنه حقق أرقاما قياسية أخرى، حيث شارك النجم السابق ليونايتد الإنجليزي والريال الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في ستة بطولات أوروبية، وهو رقم غير مسبوق، وخاض حتى الآن 30 مباراة، أي أكثـر بـ7 مباريات على الأقل من أي لاعب آخر.

كما سجل مهاجم ساسوولو الإيطالي و ألبانيا، نديم بيرامي، أسرع هدف على الإطلاق في كأس أوروبا عندما وضع منتخب بلاده في المقدمة بعد 23 ثانية فقط في المباراة الافتتاحية ضد إيطاليا، محطما الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الروسي ديمتري كيريتشنكو، ( 67 ثانية) .