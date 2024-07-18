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الامارات | طاقم التحكيم الإماراتي يغادر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

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المصدر: الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر صباح اليوم الخميس طاقم الإماراتي الدولي في كرة القدم المكون من عادل النقبي (حكم ساحة) وأحمد الراشدي (مساعد أول) وسبت عبيد (مساعد ثان) إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في إدارة مباريات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس 2024.

وتعقد لجنة الحكام التابعة للفيفا سيمنار للفترة من 19 إلى 23 يوليو، بهدف إعداد طاقم حكام البطولة (89 حكماً من مختلف الاتحادات الوطنية المختلفة) لإدارة منافساتها.

وجاء اختيار طاقمنا الدولي ضمن طاقم الأولمبياد بعد الأداء التحكيمي المميز الذي قدمه خلال إدارته لعدد من المباريات في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال آسيا، والتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأدار طاقم التحكيم الإماراتي مؤخرا مباراة الزوراء والقوة الجوية يوم 27 مايو الماضي، على ملعب المدينة، ضمن الجولة الـ 31 لدوري نجوم العراق، أعقبها مشاركته في سيمنار الاتحاد الآسيوي للحكام النخبة، الذي استضافته العاصمة الرياض في الفترة من 24 إلى 28 يونيو الماضي، استعدادًا للمسابقات القارية في الموسم الجديد.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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