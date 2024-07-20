شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرسم الليلة خطة الزمالك لمواجهة الداخلية في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم السبت، الرتوش النهائية على خطة عبور الداخلية، في المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE) ، ويرغب المدير الفني في مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على بروكسي مساء أمس الأول، الخميس ، 5-2 في دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق الداخلية، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط،والتقدم فى جدول الترتيب.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الداخلية لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الداخلية وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.