مواعيد المباريات الودية لليفربول قبل بداية الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خسر فريق ليفربول مباراته الودية الأولى تحت قيادة المدير الفني الهولندي أرني سلوت على يد نظيره بريستون نورث إيند الإنجليزي.

ويستعد ليفربول للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث سيخوض عدد من المباريات الودية قبل بداية موسم 2024/2025.

بداية ليفربول لمنافسات موسم 2024/2025 ستكون أمام إبسويتش تاون يوم 17 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسيكون جدول وديات ليفربول قبل بداية الموسم كالتالي:

الأحد 27 يوليو - 2:30 صباحاً: ليفربول vs ريال بيتيس

الخميس 1 أغسطس ـ 2:30 صباحاً ـ أرسنال vs ليفربول

الأحد 4 أغسطس ـ 2:30 صباحاً ـ مانشستر يونايتد vs ليفربول

الأحد 11 أغسطس ـ 2:30 صباحاً ـ ليفربول vs إشبيلية

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثالث خلف مانشستر سيتي المتوّج باللقب وأرسنال الوصيف.

اقرأ أيضًا:

مركز جديد لمحمد صلاح مع ليفربول تحت قيادة أرني سلوت

"سجل 10 أهداف بليفربول في مباراة".. من هو موهوب أرسنال الذي يُطارده يونايتد وسيتي؟ (فيديو وصور)

إجراء رسمي من اتحاد الكرة بعد أزمة مباراة كاظمة وتليفونات بني سويف