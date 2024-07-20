"بهدف لاعب منتخب مصر".. إبسويتش تاون يفوز على شاختار الأوكراني ودياً (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

إبسويتش تاون تمكن فريق إبسويتش تاون الإنجليزي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره شاختار الأوكراني، بنتيجة هدف دون مقابل، في أولى مباريات الفريق الإنجليزي الودية استعداداً للموسم الجديد.

وأحرز هدف فوز فريق إبسويتش تاون باللقاء، اللاعب المصري سام مرسي، في الدقيقة 26 بهدف من على حدود منطقة الجزاء.

ويقيم فريق إبسويتش تاون، معسكراً في النمسا استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وكان فريق إبسويتش تاون، تمكن من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2024-2025، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى في الموسم المنقضي، خلف المتصدر ليستر سيتي.

ويتواجد النجم المصري سام مرسي رفقة فريق إبسويتش تاون، منذ عام 2021، قادماً من فريق ميدلسبره.

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