شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الداخلية اليوم الأحد 21 - 7 - 2024 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 05:30 ص

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لخوض مباراة الداخلية بالدوري المصري اليوم، الأحد، بعدما أغلق صفحة مباريات كأس مصر بعد التأهل لدور الـ16 بالبطولة بتخطى عقبة بروكسى بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الداخلية بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام الداخلية فى الدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره الداخلية في التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والداخلية في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 39.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والداخلية في الدوري

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة سلبياً فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الداخلية من فاركو بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.