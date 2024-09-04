عبدالحميد صابيري يرد على أنباء عرض الدوري المصري بنبرة ساخرة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الدولي المغربي عبد الحميد صابيري، نجم خط وسط فيورنتينا الإيطالي، عرضًا من أحد أندية الدوري المصري الممتاز، وفقًا لما كشفه موقع "توتو ميركاتو".



وأشار التقرير إلى أن النادي المصري لم يُذكر اسمه بعد، ولكنه أبدى رغبة قوية في ضم صابيري لتدعيم صفوفه.

وكان صابيري قد عاد مؤخرًا إلى فيورنتينا بعد انتهاء فترة إعارة استمرت موسمًا كاملًا مع نادي الفيحاء السعودي ورغم تضمن عقد الإعارة خيار الشراء النهائي، لم يقم النادي السعودي بتفعيل هذا الخيار.

وفي رد فعل على الأنباء المتداولة حول العرض المصري، نشر عبد الحميد صابيري تعليقًا على حسابه عبر منصة "إكس"، يعبر فيه عن سخرية واضحة من تلك التقارير، بإستخدامه لعلامات تعبّر عن الضحك.

تجدر الإشارة إلى أن صابيري، البالغ من العمر 27 عامًا، سبق له اللعب في صفوف أندية سامبدوريا الإيطالي، باديربورن الألماني، وهيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقد خاض 11 مباراة دولية مع منتخب المغرب، وشارك في كأس العالم 2022.

في الموسم الماضي، لعب صابيري 23 مباراة مع الفيحاء، سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلها، ويُعتبر من اللاعبين المتألقين في مركز الارتكاز وصانع الألعاب.

