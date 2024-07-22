العشرات من جماهير بيراميدز ينتظرون تذاكر لدخول مباراة الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف بيراميدز نظيره الأهلي اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمراسل "الخليج 365" فإن العشرات من جماهير بيراميدز ينتظرون الحصول على تذاكر لدخول مباراة الأهلي المقرر لها بعد قليل.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يحل الأهلي وصيفا برصيد 65.

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