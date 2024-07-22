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العشرات من جماهير بيراميدز ينتظرون تذاكر لدخول مباراة الأهلي (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف بيراميدز نظيره الأهلي اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 من الممتاز.

ووفقا لمراسل "الخليج 365" فإن العشرات من جماهير بيراميدز ينتظرون الحصول على تذاكر لدخول مباراة الأهلي المقرر لها بعد قليل.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يحل الأهلي وصيفا برصيد 65.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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