أمير هشام: لا يوجد أي استياء من مرتجي في مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - نفى الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، ما تردد عن وجود أزمة داخل النادي الأهلي واستياء ضد خالد مرتجي أمين صندوق النادي، على خلفية مباراة بيراميدز الأولى في الدوري.

إقرأ أيضًا..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي فوجئ خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة، حصول مجلس الإدارة على 5 مقاعد فقط في ستاد الدفاع الجوي بالمباراة المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "بيراميدز حصل على 25 مقعد في مباراة الذهاب، وهناك حالة استفزاز للإدارة الحمراء، حيث أن المقاعد المخصصة في ستاد الدفاع الجوي ستكون بين ناشئين بيراميدز الحاضرين بالمباراة".