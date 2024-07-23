جوارديولا يحسم مصير دي بروين

ياسر رشاد - القاهرة - حسم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الجدل حول مصير النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وكان أنباء قد ترددت عن احتمالية رحيل دي بروين في الصيف الحالي بالتزامن مع رغبة من أندية سعودية للحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي.

وأكد جوارديولا أن كيفن دي بروين مستمر مع مانشستر سيتي هذا الموسم ولن يغادر النادي.

وأضاف: "أنا سعيد بهذا الفريق منذ سنوات عديدة. لا أعرف ماذا سيحدث في السوق، إذا رحل أحدهم، فسوف نتحدث عن ذلك".

ويمتد عقد دي بروين مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

وكان دي برون قد أطلق تصريح الشهر الماضي بأنه لا يستبعد الرحيل لكن جوارديولا يعتقد أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في التشكيلة قبل نهاية فترة الانتقالات التي تغلق في 30 أغسطس.

ويبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 18 أغسطس المقبل، بمواجهة تشيلسي، ولكن قبل ذلك أمامه العديد من المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الإعداد.