لاعب بيراميدز يفتح النار على حكم مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - شن محمود عبدالعاطي دونجا، لاعب الفريق الأول لنادي يبيراميز، هجوما لاذعا على الألماني يليكس تسفاير، حكم مباراة فريقه أمام الأهلي التي أقيمت أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر محمود دونجا صورة للحكم الألماني وهو يتحدث مع يورشيتش عبر ستوري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، واتهمه بالرشوة، زاعما أنه سبق أن تم إيقافه بهذه التهمة.

وتشير الصورة التي نشرها لاعب بيراميدز بين الحكم والمدرب، بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لفريق بيراميدز، لصالح المغربي وليد الكارتي بعد عودته لتقنية الفار.

كان النادي الأهلي حقق الفوز على بيراميدز، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستمر فريق بيراميدز في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بينما اقترب الأهلي منه حيث رفع رصيده إلى 66 نقطة بعد خوض 26 مباراة فقط.

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