ريال مدريد يجني الأموال من وراء موراتا

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب ألفارو موراتا من الانتقال إلى صفوف إي سي ميلان الإيطالي، بعدما أبدى موافقته على الرحيل إلى الروسونيري قادما من أتلتيكو مدريد.

رغم رحيل موراتا عن ريال مدريد في 2017 لكن موراتا مازال مصدر دخل للنادي الملكي، حيث أنه سيحصل على مبلغ 390 ألف يورو من قيمة انتقاله للميلان.

يقترب ميلان من الرحيل عن موراتا مقابل 13 مليون يورو منها 390 ألف لصالح الملكي بسبب آلية التضامن التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

بالإضافة إلى أن موراتا كان قد أنتقل لـ يوفنتوس في 2013 ثم إلى تشيلسي في 2017، حقق نادي ريال مدريد من انتقاله لتلك الأندية 74 مليون يورو و850 ألف يورو.

حصل ريال مدريد ثلاث مرات على أموال، الأولى عندما ذهب إلى تشيلسي ثم أتليتكو مدريد قبل أن يتم بيعه بشكل نهائي، وحصل الملكي خلال المرتين على مبلغ قيمته المالية مليون و850 ألف يورو، وفي المرة الثالثة كانت الإعارة من الأتلتي لـ يوفنتوس مقابل 600 ألف يورو، ليكون إجمالي المبلغ الذي حصل عليه من خلال آلية التضامن 2 مليون و850 ألف يورو.

