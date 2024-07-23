3 أندية إنجليزية تتنافس لضم مهاجم يوفنتوس

ياسر رشاد - القاهرة - يتنافس عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الظفر بخدمات البولندي أركاديوس ميليك كهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن ناديا برينتفورد ووست هام يونايتد قد انضما إلى إيفرتون في السباق على التعاقد مع مهاجم يوفنتوس أركاديوس ميليك، فيما أبدى بورنموث وثلاثة أندية في الدوري الألماني اهتمامهم بضم دين هويسن.

يركز مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي على بيع لاعبين في تلك الفترة قبل محاولة التعاقد مع ثلاثة لاعبين آخرين في فترة الانتقالات الصيفية.

ويبدو أن المدرب الجديد تياجو موتا غير راغب في الاعتماد على ميليك، ووفقًا للصحيفة، فقد جذب المهاجم البولندي اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى نادي إشبيلية في إسبانيا.

وكان ميليك قد غاب عن منتخب بولندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة في ألمانيا، بسبب إصابة في الكاحل، ورغم أن يوفنتوس لم يتلق أي عروض حتى الآن، فقد وردت تقارير عن أن ثلاثة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز استفسرت عن المهاجم المخضرم وهم: برينتفورد ووست هام يناتيد وإيفرتون، ويأمل يوفنتوس في بيع ميليك مقابل 6 أو 7 ملايين يورو.

ويقال إن إيفرتون مهتم أيضًا بضم آرثر الذي لا يرغب فيه موتا داخل السيدة العجوز، والأمر نفسه ينطبق على هويسن الذي لم يتابع الفريق في الجزء الثاني من فترة ما قبل الموسم في ألمانيا.

كما ارتبط اسم باريس سان جيرمان في السابق باللاعب الدولي الإسباني تحت 21 عامًا والذي تقدر قيمته بنحو 25 مليون يورو من قبل السيدة العجوز.

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